Попавший в Книгу рекордов Гиннеса российский сумоист умер в 21 год

Джамбулат Хатохов, которого в возрасте трех с половиной лет внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого большого и сильного мальчика в мире для своего возраста, умер на 22-м году жизни. Об этом написал в Instagram президент федерации сумо и мас-рестлинга Кабардино-Балкарии, тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев.

«Ушел из жизни рекордсмен Книги Рекордов Гинесса, первый Сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов», — написал Губжев.

Причины смерти он не назвал. «Комсомольская правда» сообщает, что у Хатохова были проблемы с почками.

Джамбулат Хатохов попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2003 году. К двум годам он весил уже 34 килограмма, в три с половиной года — 48 кг, в семь лет — 115, а в тринадцать — около 180.