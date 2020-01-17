Умер человек с самым низким на планете ростом

Непалец Хагендра Тапа Магар был признан самым низким человеком в 2011 году. В последнее время он боролся с проблемами сердца, астмой и пневмонией

Хагендра Тапа Магар (Фото: Navesh Chitrakar / Reuters)

Скончался человек с самым низким на планете ростом — Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Он родился в районе Баглунг в Непале 4 октября 1992 года. Его отец вспоминал: «Он был таким маленьким, когда родился, что мог уместиться на ладони, и было очень трудно его купать, потому что он был настолько маленьким».

Впервые Магар попал в поле зрения составителей рекордов Гиннесса в начале 2010 года. Тогда его рост измерили в итальянском телешоу GuinnessWorldRecords Lo Show dei Record, и он был признан самым коротким мужчиной в мире. Его рост составил 67,08 см. Он оказался ниже колумбийца Эдуарду Эрнандеса, рост которого составлял 70,21 см.

«Хагендра быстро привлек внимание общественности и в 2011 году был назначен послом доброй воли Непала в области туризма», — говорится в сообщении.