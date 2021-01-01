Пандемия коронавируса , 28 дек, 15:53
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Сергея Жигунова госпитализировали с коронавирусом
Сергей Жигунов
Актера и продюсера Сергея Жигунова доставили в больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом артист сообщил РБК.
Жигунов написал в Instagram, что заболел и находится в Ялтинском ковидном госпитале, развернутом на базе Ливадийской больницы. «Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но, поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть», — сообщил актер.
Ранее стало известно, что худрука детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского госпитализировали из-за COVID-19. В больнице с коронавирусом также находится актриса Алиса Фрейндлих.
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Источник: JHU,
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оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом