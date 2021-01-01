Бывшего молдавского посла в России задержали по делу о контрабанде
«Его заслушали и признали подозреваемым в соучастии в контрабанде анаболических стероидов. В ходе слушания он сделал заявления, отрицая свою причастность к обвинениям прокуратуры. Однако прокуратура решила задержать его на 72 часа», — говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что прокуратура изучит показания подозреваемого и по результатам проверки примет решение о необходимости в предъявлении обвинения и аресте.
Андрея Негуца отозвали из Москвы в Кишинев 9 декабря, после того как на таможне был остановлен микроавтобус с дипломатическими номерными знаками. В нем обнаружили несколько коробок с анаболическими стероидами.