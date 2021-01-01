Бывшего молдавского посла в России задержали по делу о контрабанде

Андрей Негуца (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бывшего посла Молдавии в России Андрея Негуца задержали на трое суток после дачи показаний по делу о контрабанде анаболиков. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии.

«Его заслушали и признали подозреваемым в соучастии в контрабанде анаболических стероидов. В ходе слушания он сделал заявления, отрицая свою причастность к обвинениям прокуратуры. Однако прокуратура решила задержать его на 72 часа», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что прокуратура изучит показания подозреваемого и по результатам проверки примет решение о необходимости в предъявлении обвинения и аресте.

Андрея Негуца отозвали из Москвы в Кишинев 9 декабря, после того как на таможне был остановлен микроавтобус с дипломатическими номерными знаками. В нем обнаружили несколько коробок с анаболическими стероидами.