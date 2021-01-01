Вице-президент Бразилии заразился коронавирусом

Вице-президент Бразилии 67-летний Антониу Амилтон Мартинс Моуран заболел COVID-10, он уйдет на самоизоляцию, передает Globo со ссылкой на пресс-службу политика.

Офис Моурана не уточнил подробности его состояния. В ответ на запрос Globo пресс-служба указала, что с ним все в порядке. Вице-президент будет находится на карантине в своей официальной резиденции, дворце Джабуру.

Летом коронавирусную инфекцию перенес 65-летний президент Бразилии Жаир Болсонару. Среди симптомов заболевания у главы государства были высокая температура (38 градусов) и слабость.

По данным Министерства здравоохранения южноамериканской республики, общее число зараженных в Бразилии выросло до 7 484 285 человек. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, это третья страна в мире по числу заболевших за время пандемии. Больше только в США (более 19 млн больных) и в Индии (свыше 10 млн).