Общество , 28 дек, 02:58
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В Сербии группу россиян с детьми спасли из снежных заносов
В Сербии спасатели эвакуировали шестерых пассажиров маршрутки, которая застряла в снежных заносах. Все они являются гражданами России. Об этом говорится на сайте МВД Сербии.
«Эвакуировали младенца, десятилетнего ребенка, а также четырех взрослых», — уточняется в сообщении.
Инцидент произошел в районе Стубло недалеко от популярного среди туристов города Златибор.
В Доминиканской республике в ноябре 2019-го перевернулся автобус с российскими туристами. Он перевозил около 40 человек и столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт. В результате никто не погиб. Представитель туроператора сообщал о госпитализации 27 человек.