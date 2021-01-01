В Сербии группу россиян с детьми спасли из снежных заносов

В Сербии спасатели эвакуировали шестерых пассажиров маршрутки, которая застряла в снежных заносах. Все они являются гражданами России. Об этом говорится на сайте МВД Сербии.

«Эвакуировали младенца, десятилетнего ребенка, а также четырех взрослых», — уточняется в сообщении.

Инцидент произошел в районе Стубло недалеко от популярного среди туристов города Златибор.

В Доминиканской республике в ноябре 2019-го перевернулся автобус с российскими туристами. Он перевозил около 40 человек и столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт. В результате никто не погиб. Представитель туроператора сообщал о госпитализации 27 человек.