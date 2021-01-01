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Политика ,  
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Украинский генерал заявил об опасности потери Украиной еще шести областей

Украина может потерять шесть областей, которые сторонники отделения от Киева изначально рассматривали в составе своих территорий. Об этом заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-заместитель министра внутренних дел Украины, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль, передает Youtube-канал «Апостроф».

«Проект «Новороссия» не закончился. <...> Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», — сказал он.

«Империя» ДНР: как Новороссия превратилась в Малороссию
Политика
Жители в Донецке

После событий на Украине в 2013–2014 году на части территории Донецкой и Луганской областей были провозглашены независимые Донецкая и Луганская народные республики. Генеральная прокуратура Украины признала ДНР и ЛНР террористическими организациями. В 2014-ом премьер-министр ДНР Александр Бородай и председатель народного совета ЛНР Алексей Карякин подписали документ об объединении в составе «государства Новороссия».

Изначально в Новороссию должны были войти девять регионов Украины: Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области и Крым. Отделение регионов планировалось проводить через референдумы.

Порошенко предсказал Малороссии судьбу Новороссии
Политика
Петр Порошенко

В 2015 году министр иностранных дел ДНР Александр Кофман заявил о временной заморозке проекта «Новороссия». Спикер парламента Новороссии Олег Царев отмечал, что он может быть возобновлен, «если Киев нарушит объявленное перемирие, если возникнет эскалация военных действий».

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