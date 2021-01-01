Украинский генерал заявил об опасности потери Украиной еще шести областей

Украина может потерять шесть областей, которые сторонники отделения от Киева изначально рассматривали в составе своих территорий. Об этом заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-заместитель министра внутренних дел Украины, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль, передает Youtube-канал «Апостроф».

«Проект «Новороссия» не закончился. <...> Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», — сказал он.

После событий на Украине в 2013–2014 году на части территории Донецкой и Луганской областей были провозглашены независимые Донецкая и Луганская народные республики. Генеральная прокуратура Украины признала ДНР и ЛНР террористическими организациями. В 2014-ом премьер-министр ДНР Александр Бородай и председатель народного совета ЛНР Алексей Карякин подписали документ об объединении в составе «государства Новороссия».

Изначально в Новороссию должны были войти девять регионов Украины: Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области и Крым. Отделение регионов планировалось проводить через референдумы.