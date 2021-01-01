Кадыров объявил 31 декабря выходным в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в республике. Об этом он сообщил в Telegram.
«Таким образом мы поддержали предложение президента России Владимира Путина сделать последний, предновогодний день выходным. Уверен, инициатива Владимира Владимировича была радостно воспринята всеми нашими соотечественниками», — написал Кадыров в Telegram.
Однако этот день останется рабочим для представителей оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и сотрудников служб, обеспечивающих жизнедеятельность региона.
При этом чеченский лидер попросил частные компании разрешить сотрудникам провести последний день года дома.