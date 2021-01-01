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Кадыров объявил 31 декабря выходным в Чечне

Фото: Муса Садулаев / AP
Фото: Муса Садулаев / AP

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в республике. Об этом он сообщил в Telegram.

«Таким образом мы поддержали предложение президента России Владимира Путина сделать последний, предновогодний день выходным. Уверен, инициатива Владимира Владимировича была радостно воспринята всеми нашими соотечественниками», — написал Кадыров в Telegram.

Однако этот день останется рабочим для представителей оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и сотрудников служб, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

Роструд показал календарь выходных в 2021 году
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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

При этом чеченский лидер попросил частные компании разрешить сотрудникам провести последний день года дома.

Официально 31 декабря в этом году останется рабочим днем, но регионам разрешили сделать его выходным по своему усмотрению. Многие уже объявили предпраздничный день нерабочим. В Москве, в частности, от работы в этот день освободили бюджетников. 31 декабря объявлено выходным в Московской области.

Минтруд приступил к работе над поправками в Трудовой кодекс, которые позволят в 2021 году признать 31 декабря нерабочим днем по всей стране. Президент Владимир Путин согласился с предложением сделать этот день выходным в России.

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31 декабря выходной день Рамзан Кадыров Чечня
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