Кадыров объявил 31 декабря выходным в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в республике. Об этом он сообщил в Telegram.

«Таким образом мы поддержали предложение президента России Владимира Путина сделать последний, предновогодний день выходным. Уверен, инициатива Владимира Владимировича была радостно воспринята всеми нашими соотечественниками», — написал Кадыров в Telegram.

Однако этот день останется рабочим для представителей оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и сотрудников служб, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

При этом чеченский лидер попросил частные компании разрешить сотрудникам провести последний день года дома.