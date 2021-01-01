В Московской области 31 декабря объявили выходным днем

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В Подмосковье 31 декабря объявлено выходным днем с сохранением заработной платы. Такое распоряжение подписал губернатор области Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы», — говорится в документе.

Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил 31 декабря выходным для бюджетников. Он рекомендовал всем столичным работодателям сделать 31 декабря выходным днем. На данный момент меньше чем в трети регионов последний день года остается рабочим.

Накануне президент Владимир Путин порекомендовал регионам объявить 31 декабря выходным днем. Глава государства добавил, что в течение следующего года необходимо будет рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем на федеральном уровне.