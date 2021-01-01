В Камеруне в ДТП погибли 37 человек

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На западе Камеруна автобус столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего погибли 37 человек, еще 18 получили ранения, сообщает агентство Associated Press.

Авария произошла утром на дороге Фумбан — Яунде, автобус на 70 мест ехал в камерунскую столицу Яунде. «Люди возвращались с рождественских праздников, часть пассажиров направлялась к родным для встречи Нового года», — сообщил агентству член региональной администрации Абсалом Мононо Волоа. Он добавил, что число погибших может возрасти.

В сентябре произошло ДТП на юге Турции, в котором пострадали 11 граждан России. Предварительной причиной аварии называли потерю водителем управления транспортным средством. Все пострадавшие были госпитализированы.