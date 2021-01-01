Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Правила безупречности ресторанного обозревателя Александра Сысоева РБК Cтиль и Philips, 19:00 Синоптики исключили «обвал холода» и «фатальную оттепель» в начале года Общество, 18:54 Эксперт объяснил причину возникновения несуществующих запахов при COVID Общество, 18:49 Ученые научили нейросеть подсчитывать слонов Технологии и медиа, 18:20 В Камеруне в ДТП погибли 37 человек Общество, 18:15 Как переехать в Москву из Германии и разделить семью и бизнес РБК Стиль и Clarins, 18:10 Ограничения для инвесторов, 3 млн заболели в России. Главные новости РБК Общество, 18:01 Посол США в Москве отказался от предложения МИДа привиться «Спутником V» Общество, 17:56 Президент Абхазии заразился коронавирусом Политика, 17:46 Плющенко поблагодарил Трусову за выступление «на уколах» Спорт, 17:40 Пассажира рейса из Екатеринбурга в Москву высадили за отказ надеть маску Общество, 17:34 Медведева прыгнула тройной сальхов в показательном номере ЧР Спорт, 17:22 «Мне только спросить»: плюсы и минусы телемедицины РБК Стиль и СберЗдоровье, 17:21 Союз биатлонистов назвал состав женской сборной на этапы Кубка мира Спорт, 17:12
Общество ,  
0 

В Камеруне в ДТП погибли 37 человек

Фото: Joel Kouam / AP
Фото: Joel Kouam / AP

На западе Камеруна автобус столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего погибли 37 человек, еще 18 получили ранения, сообщает агентство Associated Press.

Авария произошла утром на дороге Фумбан — Яунде, автобус на 70 мест ехал в камерунскую столицу Яунде. «Люди возвращались с рождественских праздников, часть пассажиров направлялась к родным для встречи Нового года», — сообщил агентству член региональной администрации Абсалом Мононо Волоа. Он добавил, что число погибших может возрасти.

Место ДТП с автобусом под Рязанью. Видео
Общество

В сентябре произошло ДТП на юге Турции, в котором пострадали 11 граждан России. Предварительной причиной аварии называли потерю водителем управления транспортным средством. Все пострадавшие были госпитализированы.

Камерун ДТП авария
Материалы по теме
Два сотрудника ГИБДД пострадали в ДТП с грузовиком в Кемеровской области
Общество
В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
Общество
Минздрав сообщил о состоянии потерявшего ноги и руку в ДТП мальчика
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter