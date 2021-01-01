Песков сообщил об антителах и иммунитете к нападкам у себя и у Путина

Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принимает нападки «достаточно спокойно», за годы работы он выработал иммунитет к ним. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Иммунитет — так же как антитела. Чем больше нападок, тем больше антител», — пояснил он. Представитель Кремля пожелал коллегам «высокого титра антител».

Говоря о том, задевают ли нападки главу государства Владимира Путина, Песков отметил, что трудно представить себе, чтобы российский лидер «реагировал на каждый чих» как «какой-то трепетный юнец». У Путина за 20 лет работы также «сформировался определенный иммунитет», уверен пресс-секретарь. Он напомнил слова президента, который говорил, что «атаки атаками, главное — как человек работает».

«Реагировать на каждый чих, на каждую какую-то инсинуацию или, по-русски говоря, вранье — он никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет», — сказал Песков.