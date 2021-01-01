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Песков сообщил об антителах и иммунитете к нападкам у себя и у Путина

Владимир Путин и Дмитрий Песков
Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принимает нападки «достаточно спокойно», за годы работы он выработал иммунитет к ним. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Иммунитет — так же как антитела. Чем больше нападок, тем больше антител», — пояснил он. Представитель Кремля пожелал коллегам «высокого титра антител».

Говоря о том, задевают ли нападки главу государства Владимира Путина, Песков отметил, что трудно представить себе, чтобы российский лидер «реагировал на каждый чих» как «какой-то трепетный юнец». У Путина за 20 лет работы также «сформировался определенный иммунитет», уверен пресс-секретарь. Он напомнил слова президента, который говорил, что «атаки атаками, главное — как человек работает».

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«Реагировать на каждый чих, на каждую какую-то инсинуацию или, по-русски говоря, вранье — он никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет», — сказал Песков.

По его словам, Путин «гораздо более устойчив, чем сила этих огрызаний кого-то там извне».

В конце октября российский лидер заявлял, что разные выпады против него его «не колышут», так как он к ним уже привык. Так он ответил на замечание научного директора международного дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова, который сказал, что Путина считают в Европе «чуть ли ни убийцей», вводят разные санкции и заставляют «все время оправдываться за что‑то». «А к подобным выпадам я привык давно, еще начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе. Там я чего только не слышал и чего только не видел, как меня только не изображали: и с клыками, и так и сяк, во всяких ракурсах», — говорил глава государства.

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По словам Путина, его «мало что задевает», так как он, будучи президентом, является своего ирода «функцией» и его главная цель — обеспечение интересов России и ее народа. «Все остальное я стараюсь не замечать, чтобы это не мешало выполнять эту самую функцию», — отмечал он.

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