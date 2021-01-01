Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
В Китае при нападении мужчины с ножом погибли семь человек Общество, 13:16 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 13:15 Полиция задержала пытавшегося ограбить банк в Москве Общество, 13:00 Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России «британского» штамма COVID Общество, 12:54 Правила жизни практикующего архитектора Марко Михича-Ефтича РБК Cтиль и Philips, 12:26 В НИИ Роспотребнадзора назвали самую опасную из-за COVID зону в аэропорту Общество, 12:24 В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID для пожилых Общество, 12:14 Биткоин за день вырос на $3000 и установил новый максимум выше $27,7 тыс. Крипто, 11:59 Библиотека РБК Pro: Питер Брегман. Эмоциональная смелость Pro, 11:57 Мишустин одобрил изменения в соглашение по налогам с Мальтой Экономика, 11:54 В Москве выявили более 6,6 тыс. новых случаев заражения COVID-19 Общество, 11:46 Брайан Солис — РБК Pro: «Все мы подопытные кролики интернета» Pro, 11:40 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 декабря Общество, 11:39 Поморские мотивы: чем может удивить туриста Архангельская область Стиль, 11:38
Общество ,  
0 

В Китае при нападении мужчины с ножом погибли семь человек

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В китайской провинции Ляонин на северо-востоке страны в результате нападения мужчины с ножом погибли семь человек. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает газета Global Times.

По данным издания, еще семь человек получили ранения, среди них один сотрудник правоохранительных органов. Пострадавших доставили в больницу. Преступник был задержан и арестован полицией.

В Китае мужчина с ножом напал на прохожих около детского сада
Общество
Фото:Anthony Kwan / Getty Images

21 сентября мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение возле детского сада в Гуанчжоу на юге Китая. В результате пострадали четыре школьника, один воспитанник детского сада, один взрослый и сам злоумышленник.

Китай нападение
Материалы по теме
В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы
Общество
В Китае мужчина с ножом напал на прохожих около детского сада
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter