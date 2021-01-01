В Китае при нападении мужчины с ножом погибли семь человек

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В китайской провинции Ляонин на северо-востоке страны в результате нападения мужчины с ножом погибли семь человек. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает газета Global Times.

По данным издания, еще семь человек получили ранения, среди них один сотрудник правоохранительных органов. Пострадавших доставили в больницу. Преступник был задержан и арестован полицией.

21 сентября мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение возле детского сада в Гуанчжоу на юге Китая. В результате пострадали четыре школьника, один воспитанник детского сада, один взрослый и сам злоумышленник.