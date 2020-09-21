В Китае мужчина с ножом напал на прохожих около детского сада

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Семь человек получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины возле детского сада в Гуанчжоу на юге Китая. Об этом сообщает Sohu со ссылкой на местные власти.

Согласно сообщению, мужчина совершил нападение около 07:35 (02:35 мск) 21 сентября в районе Паньюй в Гуанчжоу.

В результате пострадали четыре школьника, один воспитанник детского сада, один взрослый и сам злоумышленник. Отмечается, что трое детей получили незначительные травмы, двое детей — тяжелые ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

Сотрудникам полиции удалось задержать нападавшего. Сейчас ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

7 сентября в провинции Хунань мужчина напал на школьников с ножом, в результате чего четверо учеников получили ранения. Нападавший также удерживал девушку.