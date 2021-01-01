Мишустин одобрил изменения в соглашение по налогам с Мальтой

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Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил внесение на ратификацию протокола об изменениях в Конвенцию об избежании двойного налогообложения между Россией и Мальтой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Протокол о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения Россия и Мальта подписали в начале октября 2020 года. Документ предусматривает повышение налога по дивидендам и процентам до 15%. Предусматриваются исключения, при которых ставка налога составит 5%.

Льготы будут действовать в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находится в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

В правительстве пояснили, что в ближайшее время проект федерального закона о ратификации протокола внесут на рассмотрение в Госдуму.