Песков сообщил о сложностях при планировании зарубежных поездок Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У президента России Владимира Путина запланированы контакты с зарубежными лидерами, однако заграничные визиты планировать пока тяжело. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков агентству «РИА Новости».

«Сейчас все, как видите, находятся в сильных ограничениях, поэтому пока их [зарубежные поездки] планировать очень тяжело», — сказал Песков.

Последний зарубежный визит российского президента состоялся 23 января. Тогда Путин посетил сначала Израиль, затем Палестину. В Израиле президент принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста. В Палестине Путин посетил Вифлеем и провел переговоры с президентом страны Махмудом Аббасом.