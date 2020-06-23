Путин провел встречи с лидерами государств впервые с середины марта

Поводом для этого стал приезд в Москву иностранных руководителей на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин впервые с середины марта лично встретился с руководителями других стран. Переговоры он провел с президентами Сербии и Узбекистана, которые приехали в Москву на парад Победы.

Сначала глава государства пообщался с президентом Сербии Александром Вучичем. Стороны обсудили торгово-экономические отношения между странами, сотрудничество в области борьбы с коронавирусной инфекцией. Вучич пообещал помогать в сохранении исторической памяти о Второй мировой войне и пригласил Путина до конца года посетить Белград.

Позже российский президент провел переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Глава государства назвал «зримым знаком особых союзнических отношений между Москвой и Ташкентом» факт, что в параде 24 июня примут участие 75 узбекских военнослужащих.

Последняя встреча президента с иностранным руководителем прошла 13 марта. Тогда в Кремле Путин принял президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.

Последнюю зарубежную поездку Путин осуществил в конце января. 23 января он принял участие в международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» в Тель-Авиве, встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом страны Реувеном Ривлиным, а позже в Вифлееме поговорил с президентом Палестины Махмудом Аббасом.