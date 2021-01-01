В Сургуте самолет вернулся в аэропорт из-за сработавшего датчика

Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Сургута в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика открытия дверей и отсутствия наддува в кабине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 27 декабря в 05:27 (03:27 мск) при выполнении рейса 6442 на Airbus А319. В самолете находились 114 человек, включая пять членов экипажа. Сургутская прокуратура начала проверку.

Накануне самолет авиакомпании «Руслайн» рейса Тюмень — Воронеж экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга. В Уральской транспортной прокуратуре сообщали, что аварийная посадка произошла из-за срабатывания датчика неубранной стойки шасси. Пострадавших не было.