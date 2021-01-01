Летевший из Тюмени в Воронеж самолет экстренно сел в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании «Руслайн», летевший из Тюмени в Воронеж, экстренно сел в екатеринбургском аэропорту. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
По информации ведомства, причиной аварийной посадки стало срабатывание датчика неубранной стойки шасси. На борту самолета находились 35 пассажиров, в том числе пятеро детей.
Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Екатеринбурга, в результате инцидента никто не пострадал.
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку в связи с экстренной посадкой самолета.