Кинолог рассказал об опасности праздничных блюд для собак

Сладостями угощать собак тоже нельзя. Наибольшую опасность для животных представляет шоколад, так как он содержит теобромин, который является ядом для собачьего организма. Он наносит необратимый вред желудку и другим органам. После его употребления может начаться панкреатит или гепатит.
Кроме того, опасны для собак некоторые фрукты. Например, виноград и изюм обладают доказанной нефротоксичностью, которая приводит к поражению почек. А гранат содержит много танинов, которые оказывают негативное влияние на работу сердца.
По словам специалиста, лучший способ порадовать питомца в Новый год — это приготовить ему специальное угощение заранее, например, вареное мясо с овощами.
Если же собака что-то съела со стола, стоит дать ей активированный уголь или другой сорбент. Если же состояние будет ухудшаться, необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару, так как может потребоваться промывание желудка.
Праздничные блюда являются не единственной опасностью, которая может угрожать собаке в Новый год. Ранее Голубев рассказал, что если в доме живет питомец, необходимо отказаться от некоторых елочных украшений. Например, работающих от розетки гирлянд, мишуры и стеклянных игрушек.