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Кинолог рассказал об опасности праздничных блюд для собак

Во время новогоднего застолья нельзя кормить собак едой со стола. Такие продукты не предназначены для домашних питомцев и могут привести к отравлениям и другим пищевым расстройствам. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Если вы любите своего питомца и заботитесь о его здоровье, никогда не кормите собаку с праздничного стола», — подчеркнул он.

По словам специалиста, жирная, острая, жареная и копченая пища может быть опасна и токсична для животного. Даже соусы (например, майонез, кетчуп или горчица) способны нанести вред печени и поджелудочной железе собаки.

Оставшиеся после еды кости также нельзя давать питомцу. Трубчатые кости собака разгрызет на мелкие осколки, которые могут порезать стенки кишечника и привести к летальному исходу.

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Сладостями угощать собак тоже нельзя. Наибольшую опасность для животных представляет шоколад, так как он содержит теобромин, который является ядом для собачьего организма. Он наносит необратимый вред желудку и другим органам. После его употребления может начаться панкреатит или гепатит.

Кроме того, опасны для собак некоторые фрукты. Например, виноград и изюм обладают доказанной нефротоксичностью, которая приводит к поражению почек. А гранат содержит много танинов, которые оказывают негативное влияние на работу сердца.

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По словам специалиста, лучший способ порадовать питомца в Новый год — это приготовить ему специальное угощение заранее, например, вареное мясо с овощами.

Если же собака что-то съела со стола, стоит дать ей активированный уголь или другой сорбент. Если же состояние будет ухудшаться, необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару, так как может потребоваться промывание желудка.

Праздничные блюда являются не единственной опасностью, которая может угрожать собаке в Новый год. Ранее Голубев рассказал, что если в доме живет питомец, необходимо отказаться от некоторых елочных украшений. Например, работающих от розетки гирлянд, мишуры и стеклянных игрушек.

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