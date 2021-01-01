Кинолог рассказал об опасности праздничных блюд для собак

Во время новогоднего застолья нельзя кормить собак едой со стола. Такие продукты не предназначены для домашних питомцев и могут привести к отравлениям и другим пищевым расстройствам. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Если вы любите своего питомца и заботитесь о его здоровье, никогда не кормите собаку с праздничного стола», — подчеркнул он.

По словам специалиста, жирная, острая, жареная и копченая пища может быть опасна и токсична для животного. Даже соусы (например, майонез, кетчуп или горчица) способны нанести вред печени и поджелудочной железе собаки.

Оставшиеся после еды кости также нельзя давать питомцу. Трубчатые кости собака разгрызет на мелкие осколки, которые могут порезать стенки кишечника и привести к летальному исходу.