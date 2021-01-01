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Кинолог рассказал об опасности новогодних елок для собак

В доме, в котором живет собака, новогодняя елка не должна быть украшена мишурой, бьющимися и съедобными игрушками, а также гирляндами, работающими от электросети. Собака может съесть или сгрызть эти украшения, что может привести к несчастным случаям. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает «РИА Новости».

«Все мы очень любим этот сказочный символ Нового года, и собаководу нет нужды отказывать себе в удовольствии, если он вовремя позаботится о том, чтобы ель не превратилась в опасную игрушку для собаки», — объяснил он.

По мнению кинолога, одним из самых опасных украшений для питомцев являются гирлянды, питающиеся от электросети. Животное может перегрызть провод и получить сильный удар током. Чтобы не отказываться от этого новогоднего атрибута, можно заменить его на гирлянду на батарейках или ту, которая автоматический отключается при перекусывании. Также украшение необходимо хорошо закрепить.

Опасность также представляют «дождики» и мишура. Собака может проглотить их, что приведет к закупорке пищеварительного тракта. В качестве альтернативы эксперт предложил использовать гирлянды из натуральных материалов.

Новые требования к установке новогодней елки вступят в силу с 1 января
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Стеклянные игрушки также опасны для животного. Они могут разбиться и собака поранится. Чтобы избежать этого, Голубев рекомендовал использовать украшения из небьющихся и натуральных материалов. Например, из дерева, бумаги, папье-маше, шерсти или шелка. Если же у вас есть стеклянные игрушки, которые представляют для вас особую ценность в Новый год, их лучше повесить как можно выше и плотно закрепить.

Полностью стоит исключить съедобные игрушки. Они особенно привлекательны для питомцев. И речь не только о том, что сладости вредны для организма собаки. В процессе поедания животное может проглотить нитку или перевернуть дерево. В связи с этим эксперт также посоветовал закрепить елку как можно крепче или поставить ее в недоступное для животного место, например на подоконник.

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С 1 января 2021 года в силу вступают новые правила противопожарной безопасности, которые также затронут установку новогодних елок. Согласно документу, дерево не должно загораживать эвакуационные выходы, а также находиться на расстоянии менее 1 м от приборов систем отопления и кондиционирования.

кинолог новогодние елки собаки
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