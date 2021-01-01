Кинолог рассказал об опасности новогодних елок для собак

В доме, в котором живет собака, новогодняя елка не должна быть украшена мишурой, бьющимися и съедобными игрушками, а также гирляндами, работающими от электросети. Собака может съесть или сгрызть эти украшения, что может привести к несчастным случаям. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает «РИА Новости»

«Все мы очень любим этот сказочный символ Нового года, и собаководу нет нужды отказывать себе в удовольствии, если он вовремя позаботится о том, чтобы ель не превратилась в опасную игрушку для собаки», — объяснил он.

По мнению кинолога, одним из самых опасных украшений для питомцев являются гирлянды, питающиеся от электросети. Животное может перегрызть провод и получить сильный удар током. Чтобы не отказываться от этого новогоднего атрибута, можно заменить его на гирлянду на батарейках или ту, которая автоматический отключается при перекусывании. Также украшение необходимо хорошо закрепить.

Опасность также представляют «дождики» и мишура. Собака может проглотить их, что приведет к закупорке пищеварительного тракта. В качестве альтернативы эксперт предложил использовать гирлянды из натуральных материалов.