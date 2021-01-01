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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Сотрудники МЧС нашли более 10 тыс. боеприпасов в Нагорном Карабахе

С начала работ по разминированию территории Нагорного Карабаха проводящие их сотрудники российского МЧС обнаружили более 10 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает ТАСС.

Специалисты отряда «Лидер», занимающиеся разминированием спорного региона в Закавказье, к сегодняшнему дню обследовали уже 53 га территорий. Основная работа пиротехников идет в Аскеранском районе.

Среди найденных боеприпасов более 4,7 тыс. снарядов калибра от 30 мм до 152 мм, более 400 минометных снарядов, почти 400 взрывателей к артиллерийским боеприпасам, 260 фрагментов ракет от систем залпового огня «Град», 540 гранат, пять противотанковых ракет.

Российские миротворцы разминировали более 70 га местности в НКР
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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Все эти боеприпасы обезвредили и затем передали в Центр гуманитарного разминирования для утилизации.

Российский контингент находится в Карабахе с ноября после подписания Ереваном, Баку и Москвой трехстороннего соглашения о прекращении огня. Параллельно с МЧС разминированием занимаются военнослужащие из миротворческой миссии.

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Пост российских миротворцев и азербайджанских военнослужащих в Нагорном Карабахе

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17 декабря во время разминирования дороги в Нагорном Карабахе недалеко от города Шуша погиб российский сапер. Офицер из Международного противоминного центра получил серьезные ранения в результате взрыва. Его доставили в госпиталь, где он скончался.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Карабахе обострился 27 сентября. В течение почти полутора месяцев боев стороны применяли тяжелое вооружение, авиацию, беспилотники. Перемирие Баку и Ереван подписали 9 ноября, на следующий в зону конфликта вошли российские миротворцы.

Нагорный Карабах МЧС взрывчатка боеприпасы
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