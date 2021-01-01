Сотрудники МЧС нашли более 10 тыс. боеприпасов в Нагорном Карабахе

С начала работ по разминированию территории Нагорного Карабаха проводящие их сотрудники российского МЧС обнаружили более 10 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает ТАСС.

Специалисты отряда «Лидер», занимающиеся разминированием спорного региона в Закавказье, к сегодняшнему дню обследовали уже 53 га территорий. Основная работа пиротехников идет в Аскеранском районе.

Среди найденных боеприпасов более 4,7 тыс. снарядов калибра от 30 мм до 152 мм, более 400 минометных снарядов, почти 400 взрывателей к артиллерийским боеприпасам, 260 фрагментов ракет от систем залпового огня «Град», 540 гранат, пять противотанковых ракет.

Все эти боеприпасы обезвредили и затем передали в Центр гуманитарного разминирования для утилизации.