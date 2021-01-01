В Иране из-за схода лавины погибли восемь человек

В горах недалеко от Тегерана произошел сход лавины. В результате погибли восемь человек, еще семь числятся пропавшими. Об этом сообщило иранское агентство IRIB.

По данным издания, 25 декабря в результата снежного обвала в ловушке оказались 29 альпинистов. В ходе спасательной операции только 14 из них удалось эвакуировать. Сейчас поиски продолжают спасатели на вертолетах.

На сайте Федерации альпинизма и скалолазания Ирана сообщается, во время схода лавины погиб тренер по альпинизму Хасан Амини Азардуст. Имена других погибших и пропавших не уточняются.

Незадолго до происшествия федерация опубликовала прогноз погоды в горных районах Ирана. В нем сообщалось, что 25 и 26 января температура воздуха поднимется, из-за чего начнется таяние снега, которое может привести к сходу лавин.