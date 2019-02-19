В Швейцарии на горнолыжном курорте лавина накрыла более 10 человек

В Швейцарии на горнолыжном курорте лавина накрыла более 10 человек

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии сошла лавина, которая накрыла от 10 до 12 человек, пишет газета Le Nouvelliste со ссылкой на главу города Николя Феро.

«Мы шокированы и надеемся на положительный итог для этих людей», — заявил он.

Издание отмечает, что на месте работают спасатели с привлечением вертолетов и собак. Уточняется, что они не могут точно определить количество человек под снегом. Однако известно, что из-под лавины удалось спасти четырех человек — их состояние пока неизвестно.

Посольство России в Швейцарии в Twitter сообщило, что выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

В апреле 2018 года в Швейцарии из-за схода лавины погибли пять лыжников. В момент схода лавины они находились вне организованных для спуска трасс.