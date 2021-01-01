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В Помпеях нашли торговую лавку с остатками пищи

В древнем городе Помпеи, погибшем при извержении вулкана Везувия в 79 году н.э., археологи обнаружили торговый киоск, в котором продавали продукты и готовые блюда. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на директора археологического парта «Помпеи» Массимо Озанна.

По словам ученого, судя по найденным материал, древние римляне предпочитали блюда, приготовленные сразу из нескольких видов мяса и рыбы. По словам археолога, им удалось найти останки супа, который был приготовлен из мяса, рыбы и улиток. Он также подчеркнул, что в таких киосках продавалась еда для простолюдинов. Всего в городе были обнаружены 80 таких торговых лавок.

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Фото:antiquities.gov.eg

Также прекрасно сохранились фрески с изображением продуктов, которые продавались в лавке, и различных сцен из жизни древних римлян. На одной из них археологи даже обнаружили гомофобное оскорбление, обращенное к владельцу киоска.

Археолог также отметил, что раскопки в городе не прекращались на время пандемии коронавирусной инфекции. Он выразил надежду, что весной следующего года туристы смогут увидеть новую находку.

Ранее ученые обнаружили в Помпеях скелет 35-летнего жителя города, который погиб во время извержения. По останкам археологи установили, что у него были проблемы с ногой. Исследователи предположили, что именно поэтому он не смог покинуть город.

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