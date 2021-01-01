Умер основатель винодельческой компании «Сатера» Игорь Самсонов

Игорь Самсонов (Фото: Игорь Самсонов / Facebook)

Основатель винодельческой компании «Сатера» Игорь Самсонов умер на 47-м году жизни. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Сегодня утром в Севастополе на 47-м году жизни Игорь Самсонов скончался от продолжительной болезни, с которой боролся в последнее время», — говорится в сообщении.

Винодельческая компания «Сатера» располагается в селе Долинное (Бахчисарайский район, Крым).

В 2000 году вместе с партнерами по бизнесу Самсонов взял в аренду производственные помещения старого завода, которые в советские годы принадлежали колхозу «Победа». Тогда он занимался выращиванием и переработкой фруктов, консервированием и немного виноградарством. В 2003 году Самсонов вместе с партнерами стал владельцем помещений.

В 2010 году высажены первые собственные виноградники. В 2013-м на предприятии был собран первый урожай.