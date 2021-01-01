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МИД предложил исполнить новогоднее желание посла США

Джон Салливан
Джон Салливан (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В МИДе предложили послу США в России Джону Салливану сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Запись размещена на странице российского внешнеполитического ведомства в Twitter.

«Дорогой посол, Санта уже исполнил вашу мечту о вакцинации? Если нет, у нашего Деда Мороза есть подарки для вас», — говорится в заявлении ведомства.

Среди вариантов «подарков», предложенных дипломату, в списке первым пунктом указана российская вакцина, которая одобрена Минздравом для использования людьми старше 60 лет (Салливану — 61).

Ранее посольство США в Москве опубликовало на странице в Facebook фотографии, посвященные подготовке к Новому году. На одном из снимков запечатлена новогодняя елка в посольстве, украшенная защитными масками и дезинфицирующим средством. Помимо прочего на странице ведомства было размещено письмо Салливана Санта-Клаусу. Дипломат попросил у него на Новый год в качестве подарков вакцину от коронавируса, кроссовки и хоккейную клюшку.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины «Спутник V» в середине августа. Испытывать вакцину на пожилых людях начали в середине октября. Позже такие же исследования начались в отношении второй российской вакцины — «ЭпиВакКорона», которую разработал новосибирский центр «Вектор».

26 декабря Минздрав России одобрил применение вакцины «Спутник V» для пожилых людей. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, экспертиза подтвердила безопасность и эффективность препарата.

МИД России посол США в России вакцина коронавирус COVID-19 Новый год
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