Путин отметил вклад разведчика Блейка в сохранение мира

Джордж Блейк (Фото: Борис Юрченко / AP)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского разведчика Джорджа Блейка, о смерти которого в возрасте 98 лет ранее сообщила Служба внешней разведки (СВР).

«Полковник Блейк был блестящим профессионалом — особой жизненной закалки и мужества. За годы трудной, напряженной работы он внес поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете», — говорится в телеграмме президента.

Как сообщили в СВР, Блейк умер на 99-м году жизни, у него остановилось сердце. У разведчика остались четыре сына, трое из которых живут в Британии.

Блейк был офицером британской разведки MI6, в 1950-х годах он перешел на сторону СССР и начал сотрудничать с КГБ.