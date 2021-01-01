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Путин отметил вклад разведчика Блейка в сохранение мира

Джордж Блейк
Джордж Блейк (Фото: Борис Юрченко / AP)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского разведчика Джорджа Блейка, о смерти которого в возрасте 98 лет ранее сообщила Служба внешней разведки (СВР).

«Полковник Блейк был блестящим профессионалом — особой жизненной закалки и мужества. За годы трудной, напряженной работы он внес поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете», — говорится в телеграмме президента.

Как сообщили в СВР, Блейк умер на 99-м году жизни, у него остановилось сердце. У разведчика остались четыре сына, трое из которых живут в Британии.

Блейк был офицером британской разведки MI6, в 1950-х годах он перешел на сторону СССР и начал сотрудничать с КГБ.

Умер перешедший на сторону СССР сотрудник MI6 Джордж Блейк
Общество

Он начал работать на британскую разведку еще во время Второй мировой войны. Находясь с заданием в Корее, он после разделения страны попал в лагерь. В этот период взгляды британского разведчика изменились и он стал склоняться к идеям коммунизма. Тогда же он договорился о сотрудничестве с советскими спецслужбами и передал им информацию о разведке Великобритании.

Позже Блейк вернулся в Лондон и продолжил работу на MI6, передавая важную информацию советской разведке. В 1961 году Блейка раскрыл сотрудник польской разведки. Он провел несколько лет в заключении, после чего организовал свой побег через знакомых и приехал в Москву.

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Фото:AP Фото:Central Press / Hulton Archive / Getty Images Фото: Evening Standard / Getty Images Фото:Dennis Oulds / Central Press / Getty Images Фото:А. Савельев / ТАСС Фото:AP
Джордж Блейк, 21 апреля 1953г. (Фото: AP)

Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он также был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, орденом «За личное мужество», орденом Дружбы, медалями, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».

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