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Умер перешедший на сторону СССР сотрудник MI6 Джордж Блейк

Ему было 98 лет. В Службе внешней разведки сообщили, что легендарный разведчик умер от старости, у него остановилось сердце

Фото:AP Фото:Central Press / Hulton Archive / Getty Images Фото: Evening Standard / Getty Images Фото:Dennis Oulds / Central Press / Getty Images Фото:А. Савельев / ТАСС Фото:AP
Джордж Блейк, 21 апреля 1953г. (Фото: AP)

Легендарный советский разведчик Джордж Блейк умер на 99-м году жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе СВР.

«Умер от старости, остановилось сердце», — пояснили там.

Блейк был офицером британской разведки MI6, в 1950-х годах он перешел на сторону СССР и начал сотрудничать с КГБ.

Он начал работать на британскую разведку еще во время Второй мировой войны. После победы Блейка направили в Германию для сбора информации о советских войсках, размещенных там. Тогда же он начал изучать русский язык.

В конце 1940-х годов разведчика перебросили в Сеул с заданием собирать информацию о Дальнем Востоке, Сибири, Приморье, Маньчжурии. После разделения Кореи Блейк попал в корейский лагерь. В этот период взгляды британского разведчика изменились и он стал склоняться к идеям коммунизма.

Из лагеря Блейк передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем разведки СССР. Тогда он договорился о сотрудничестве и передал советским спецслужбам информацию о разведке Великобритании.

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Позже Блейк вернулся в Лондон и продолжил работу на MI6, в том числе в должности замначальника отдела технических операций, где занимались иностранной прослушкой. На основе сведений, полученных от Блейка, советская разведка осуществляла успешные операции.

В 1961 году Блейка раскрыл сотрудник польской разведки. В то время он был в Бейруте, где проходил курсы арабского языка. Там Блейк узнал, что его вызывают на несколько дней в Лондон, якобы для того, чтобы обсудить новое назначение. В своих мемуарах «Иного выбора нет», Блейк называет вызов неуместным и внезапным, а также удивляется его срочности. «Видимо, что-то случилось», — заключает он.

По прибытии в Лондон разведчика допросили, в том числе об утечке важных документов к польской разведке. В итоге его обвинили в работе на советскую разведку, а дело его передали в суд. «Сегодня я могу с уверенностью сказать: тот вечер и два следующих дня (когда шли допросы — РБК) были самым тяжелым временем в моей жизни», — писал потом Блейк. Во время допросов работу на СССР он категорически отрицал.

Суд приговорил Блейка к 42 годам тюрьмы.

Разведчик провел несколько лет в заключении, после чего организовал свой побег через знакомых. «Я не питал иллюзий относительно возможности помощи со стороны КГБ, поскольку отлично понимал: если что-то не получится и выяснится, что здесь замешан КГБ, разразится крупный международный скандал, а там не могли так рисковать. Кроме того, им было бы крайне сложно установить со мной связь. Так что у меня не было иного выхода, как только полагаться на собственные силы», — написал он впоследствии.

Блейк разработал план побега и привлек к нему еще одного заключенного, а тот — знакомых. Блейку тайно передали рацию, через которую он переговаривался с сообщниками. Один из них перекинул через тюремную стену веревочную лестницу, с помощью которой Блейк бежал в 1965 году.

После этого он перебрался через Ла-Манш и через Берлин добрался до Москвы, где жил с тех пор. Он написал автобиографические книги — «Иного выбора нет» и «Прозрачные стены».

Ему было присвоено звание полковника внешней разведки. Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, орденом «За личное мужество», орденом Дружбы, медалями, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».

В 2012 году Джорджа Блейка поздравил с 90-летием президент Владимир Путин. Он отметил, что разведчик всегда демонстрировал «выдержку, готовность к ответственной и напряженной работе, к серьезным испытаниям», а также всегда решал поставленные задачи. Путин отметил вклад Блейка и его коллег в сохранение мира, обеспечение безопасности и стратегического паритета.

Авторы
Мария Лисицына, Майя Бобенко
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