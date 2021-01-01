Умер перешедший на сторону СССР сотрудник MI6 Джордж Блейк

В конце 1940-х годов разведчика перебросили в Сеул с заданием собирать информацию о Дальнем Востоке, Сибири, Приморье, Маньчжурии. После разделения Кореи Блейк попал в корейский лагерь. В этот период взгляды британского разведчика изменились и он стал склоняться к идеям коммунизма.

Из лагеря Блейк передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем разведки СССР. Тогда он договорился о сотрудничестве и передал советским спецслужбам информацию о разведке Великобритании.

Позже Блейк вернулся в Лондон и продолжил работу на MI6, в том числе в должности замначальника отдела технических операций, где занимались иностранной прослушкой. На основе сведений, полученных от Блейка, советская разведка осуществляла успешные операции.

В 1961 году Блейка раскрыл сотрудник польской разведки. В то время он был в Бейруте, где проходил курсы арабского языка. Там Блейк узнал, что его вызывают на несколько дней в Лондон, якобы для того, чтобы обсудить новое назначение. В своих мемуарах «Иного выбора нет», Блейк называет вызов неуместным и внезапным, а также удивляется его срочности. «Видимо, что-то случилось», — заключает он.

По прибытии в Лондон разведчика допросили, в том числе об утечке важных документов к польской разведке. В итоге его обвинили в работе на советскую разведку, а дело его передали в суд. «Сегодня я могу с уверенностью сказать: тот вечер и два следующих дня (когда шли допросы — РБК) были самым тяжелым временем в моей жизни», — писал потом Блейк. Во время допросов работу на СССР он категорически отрицал.

Суд приговорил Блейка к 42 годам тюрьмы.

Разведчик провел несколько лет в заключении, после чего организовал свой побег через знакомых. «Я не питал иллюзий относительно возможности помощи со стороны КГБ, поскольку отлично понимал: если что-то не получится и выяснится, что здесь замешан КГБ, разразится крупный международный скандал, а там не могли так рисковать. Кроме того, им было бы крайне сложно установить со мной связь. Так что у меня не было иного выхода, как только полагаться на собственные силы», — написал он впоследствии.

Блейк разработал план побега и привлек к нему еще одного заключенного, а тот — знакомых. Блейку тайно передали рацию, через которую он переговаривался с сообщниками. Один из них перекинул через тюремную стену веревочную лестницу, с помощью которой Блейк бежал в 1965 году.

После этого он перебрался через Ла-Манш и через Берлин добрался до Москвы, где жил с тех пор. Он написал автобиографические книги — «Иного выбора нет» и «Прозрачные стены».

Ему было присвоено звание полковника внешней разведки. Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, орденом «За личное мужество», орденом Дружбы, медалями, а также нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».

В 2012 году Джорджа Блейка поздравил с 90-летием президент Владимир Путин. Он отметил, что разведчик всегда демонстрировал «выдержку, готовность к ответственной и напряженной работе, к серьезным испытаниям», а также всегда решал поставленные задачи. Путин отметил вклад Блейка и его коллег в сохранение мира, обеспечение безопасности и стратегического паритета.