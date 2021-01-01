Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Фигуристка Щербакова упала при выполнении четверных на тренировке Спорт, 12:49 Интересные новогодние предложения в новостройках Москвы Партнерский материал, 12:28 Чалов словами «меня не задело» отреагировал на критику Черчесова Спорт, 12:23 Умер перешедший на сторону СССР сотрудник MI6 Джордж Блейк Общество, 12:15 В Москве за сутки выявили 7480 случаев заражения COVID-19 Общество, 12:05 Безопасность, децентрализация и равные права. Как работает блокчейн Крипто, 12:05 Тренер молодежной сборной оценил игру хоккеистов в матче ЧМ против США Спорт, 11:50 Военные объяснили стрельбу по торговому центру в Пскове 11:49 «Теперь биткоин по $50 тыс. не кажется невероятным». 5 итогов 2020 года Крипто, 11:45 «Теперь биткоин по $50 тыс. не кажется невероятным». 5 итогов 2020 года Крипто, 11:43 Личное пространство: как выстраивать границы РБК Стиль и HUAWEI, 11:39 В Минфине допустили бум ювелирных продаж в 2021 году Общество, 11:28 Лучшие моменты матча Россия — США на молодежном ЧМ по хоккею. Видео Спорт, 11:23 В Нижнем Новгороде один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Общество, 11:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки выявили 7480 случаев заражения COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве за последние сутки выявили 7480 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За сутки госпитализировали 1774 пациентов с COVID-19. На искусственной вентиляции легких в столичных больницах находятся 569 человек.

Количество заболевших с начала эпидемии в столице увеличилось до 779 584 человек. Из них выздоровел 599 541 человек (+5602 за стуки), скончались 10 840 заболевших (+77 за сутки).

Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 3 млн
Общество
Фото:Ростислав Нетисов / РИА Новости

В Московской области за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 1615 человек. Это стало рекордным суточным приростом в регионе с начала пандемии. Всего за этот период в Московской области коронавирусом заболели 147 473 человека, следует из данных оперативного штаба.

В Санкт-Петербурге выявили 3755 новых случаев заражения. В конце прошлой недели РБК сообщал, что этот город вышел на первое место среди всех российских регионов по коэффициенту заболеваемости (число выявленных случаев на тысячу человек за последние 30 дней перед указанной датой).

В целом по России третий день подряд выявляют более 29 тыс. новых случаев заражения в сутки. В Роспотребнадзоре всплеск заболеваемости объяснили возросшей активностью россиян перед новогодними праздниками.

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Москва коронавирус
Материалы по теме
В России за сутки умерли 567 человек с коронавирусом
Общество
Гинцбург сообщил о роли белка в формировании антител к коронавирусу
Общество
В Австрии начался третий локдаун из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter