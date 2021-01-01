В Москве за сутки выявили 7480 случаев заражения COVID-19

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В Москве за последние сутки выявили 7480 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За сутки госпитализировали 1774 пациентов с COVID-19. На искусственной вентиляции легких в столичных больницах находятся 569 человек.

Количество заболевших с начала эпидемии в столице увеличилось до 779 584 человек. Из них выздоровел 599 541 человек (+5602 за стуки), скончались 10 840 заболевших (+77 за сутки).

В Московской области за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 1615 человек. Это стало рекордным суточным приростом в регионе с начала пандемии. Всего за этот период в Московской области коронавирусом заболели 147 473 человека, следует из данных оперативного штаба.