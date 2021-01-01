В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 5602 человека

За последние сутки в Москве выздоровели 5602 человека, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общее число людей, вылечившихся от COVID-19 в столице, увеличилось до 599 541 человека.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в Москве коронавирусом заразились свыше 772 тыс. человек. Из них скончались 10 763 заболевших.

Из-за пандемии COVID-19 власти Москвы отменили в городе новогодние гуляния и ярмарки. Кроме того, кафе, бары и рестораны могут работать только до 23:00, в том числе в новогоднюю ночь. Столичный департамент здравоохранения порекомендовал не приглашать домой Деда Мороза и Снегурочку, несмотря на заверения аниматоров об имеющихся у них антителах.