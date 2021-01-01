Следовавший из Лейпцига в Москву Ту-204 аварийно сел в Нижнем Новгороде

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Самолет Ту-204, летевший из Лейпцига в Москву, ушел на запасной аэродром и приземлился в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу нижегородского аэропорта.

«Благополучно приземлился в 10:40 мск», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Flightradar24

По информации агентства, самолет сделал несколько кругов над столичным аэропортом Шереметьево, однако на посадку не зашел. Источник агентства говорил, что самолет аварийно сядет в Нижнем Новгороде. Источник «РИА Новости» также сообщил, что грузовой Ту-204, следовавший в Москву, готовится аварийно сесть в Новгороде из-за сбоя в работе автопилота.