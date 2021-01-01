Россияне назвали главные цели на предстоящий год

Почти 40% россиян в 2021 году намерены сформировать финансовую подушку и научиться правильно распоряжаться деньгами. Об этом говорится в исследовании блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

В исследовании приняли участие около 6 тыс. пользователей со всей России.

«Цели россиян на 2021 год: 39% — сформировать финансовую подушку безопасности, научиться правильно распоряжаться деньгами, 30% — больше времени уделять дому и семье», — сказано в исследовании.

О желании в новом году вести более здоровый образ жизни, в том числе заняться спортом, похудеть и правильно питаться, заявили 24% опрошенных. Еще 7% отметили, что готовятся совершить крупную покупку.