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Финансист назвал лучшее время для продажи долларов

Продавать валюту следует не тогда, когда она идет в рост, а на пике ее стоимости. Об этом заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, передает «Прайм».

«Продавать валюту следует на пике роста: когда доллар поднимается выше 80 рублей, а евро находится у отметок 93-94 рубля, как было относительно недавно», — уточнил эксперт.

Доля следящих за курсом доллара россиян выросла до максимума с марта
Финансы
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

По словам Тузова, когда доллар находится в процессе подорожания, продавать его не надо. К примеру, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям.

Приобретать валюту выгодно в момент ее снижения относительно рубля. Как пояснил специалист, рубль будет колебаться и то падать, то расти.

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Финансы

При этом, сообщил Тузов, напрасно надеяться, что доллар вернется к прежнему уровню, когда его продавали за 65 или 68 рублей. По этой причине эксперт посоветовал тем, кто не хочет заработать на колебаниях валюты в краткосрочной перспективе, безбоязненно хранить сбережения несколько лет.

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Доля следящих за курсом доллара россиян, по данным ВЦИОМ, в октябре выросла до максимума с марта. За курсом доллара к рублю регулярно следили 22% россиян, в марте эта цифра равнялась 27%. Участники опроса ВЦИОМа предположили, что через три месяца доллар будет стоить 85 руб., а через год — 90 руб. Тем не менее, большинство респондентов сообщили, что хранят накопления в отечественной валюте.

финансист эксперт доллары валюта купля-продажа
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