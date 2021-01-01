Финансист назвал лучшее время для продажи долларов

Продавать валюту следует не тогда, когда она идет в рост, а на пике ее стоимости. Об этом заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, передает «Прайм».

«Продавать валюту следует на пике роста: когда доллар поднимается выше 80 рублей, а евро находится у отметок 93-94 рубля, как было относительно недавно», — уточнил эксперт.

По словам Тузова, когда доллар находится в процессе подорожания, продавать его не надо. К примеру, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям.

Приобретать валюту выгодно в момент ее снижения относительно рубля. Как пояснил специалист, рубль будет колебаться и то падать, то расти.