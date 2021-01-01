Российские саперы обезвредили более 150 тыс. бомб в Сирии

За время работы в Сирии российские саперы обезвредили более 150 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом заявил командующий группировкой войск России в регионе Сергей Кузовлев во время церемонии открытия аллеи инженерных войск на российской авиабазе в Хмеймиме, передает ТАСС.

«Разминировано более 10 тыс. га местности, обезврежено и уничтожено более 150 тыс. взрывоопасных предметов, содержится переправа через реку Евфрат, по которой перевезено более 120 тыс. человек и 60 тыс. единиц техники», — перечислил он.

Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Единственной целью российских войск Кремль называл сохранение территориальной целостности и суверенитета Сирии. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия достигла в регионе поставленных целей и может вывести основную часть своей группировки.