Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Финансист назвал лучшее время для продажи долларов Общество, 06:40 Российское посольство назвало США инициаторами «визовой войны» Политика, 06:12 Три миротворца ООН погибли при нападении повстанцев в ЦАР Общество, 06:10 Невзирая на риски: как накопить на важную цель РБК и Сбер, 05:45 Российские саперы обезвредили более 150 тыс. бомб в Сирии Общество, 05:32 В Роспотребнадзоре оценили риск заболеть COVID-19 на катке или горке Общество, 05:17 Трое моряков погибли при пожаре на российском корабле на Канарах Общество, 05:04 Умер восьмикратный чемпион НБА в составе «Бостона» Кей Си Джонс Спорт, 04:59 Власти Приморья оценили сроки устранения последствий ледяного шторма Общество, 04:26 Как переехать в Москву из Германии и разделить семью и бизнес РБК Стиль и Clarins, 04:07 Захарова оценила заявление Лондона о «вызывающем» поведении России Политика, 04:00 КС разрешил России не выплачивать ЮКОСу $57 млрд Политика, 03:39 Полиция заподозрила останки человека в находке с места взрыва в Нэшвилле Общество, 03:23 Киев отверг обвинения Лукашенко во ввозе в Белоруссию «тонн оружия» Политика, 02:53
Общество ,  
0 

Российские саперы обезвредили более 150 тыс. бомб в Сирии

За время работы в Сирии российские саперы обезвредили более 150 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом заявил командующий группировкой войск России в регионе Сергей Кузовлев во время церемонии открытия аллеи инженерных войск на российской авиабазе в Хмеймиме, передает ТАСС.

«Разминировано более 10 тыс. га местности, обезврежено и уничтожено более 150 тыс. взрывоопасных предметов, содержится переправа через реку Евфрат, по которой перевезено более 120 тыс. человек и 60 тыс. единиц техники», — перечислил он.

Как российские саперы очищают Карабах от мин. Видео
Политика

Российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Единственной целью российских войск Кремль называл сохранение территориальной целостности и суверенитета Сирии. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия достигла в регионе поставленных целей и может вывести основную часть своей группировки.

Сирия взрывчатка саперы российские военные
Материалы по теме
Кремль назвал единственную цель присутствия российских военных в Сирии
Политика
Миротворцы обезвредили около 1 тыс. взрывоопасных предметов в Карабахе
Общество
Как российские саперы очищают Карабах от мин. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter