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Политика ,  
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Захарова оценила заявление Лондона о «вызывающем» поведении России

Лондон выдвигает необоснованные обвинения в адрес России, чтобы поддержать антироссийские настроения в британском обществе и оправдать собственную политику. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте МИД.

«Конечная цель очевидна — оправдание агрессивной политики НАТО вообще и Великобритании — в частности», — указала Захарова.

Экс-советник Джонсона заявил о негласных мерах Лондона против России
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Марк Седвилл

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал газете The Daily Telegraph, что Россия демонстрирует «вызывающее беспокойство» поведение. Он отметил, что в последнее время она увеличила свою активность вблизи британских вод и воздушной территории.

Кроме того, министр заявил, что российское правительство когда-то «использовало нервно-паралитическое вещество на улицах Англии», а недавно веществом, похожим на «Новичок», был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный. «Российское поведение выходит за рамки прежних норм», — резюмировал Уоллес, добавив, что при этом Лондон хотел бы наладить отношения с российским народом.

Россия ввела персональные санкции против британцев по «делу Магнитского»
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Фото:Toby Melville / Reuters

В ответ Захарова сообщила, что Россия в полном объеме выполнила свои обязательства по уничтожению запасов химоружия. Возросшую активность российских военных у британских границ представитель МИД объяснила зеркальными действиями на шаги НАТО. По ее словам, альянс не выполнил своих обещаний и продолжает расширять военную инфраструктуру в Европе, приближаясь к границам России.

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Дело Скрипалей, которое упомянул министр обороны Великобритании, связано с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери в 2018 году. По версии Великобритании, российские спецслужбы применили против них «Новичок». Москва отрицает свою причастность.

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