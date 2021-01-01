Захарова оценила заявление Лондона о «вызывающем» поведении России

Лондон выдвигает необоснованные обвинения в адрес России, чтобы поддержать антироссийские настроения в британском обществе и оправдать собственную политику. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте МИД.

«Конечная цель очевидна — оправдание агрессивной политики НАТО вообще и Великобритании — в частности», — указала Захарова.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал газете The Daily Telegraph, что Россия демонстрирует «вызывающее беспокойство» поведение. Он отметил, что в последнее время она увеличила свою активность вблизи британских вод и воздушной территории.

Кроме того, министр заявил, что российское правительство когда-то «использовало нервно-паралитическое вещество на улицах Англии», а недавно веществом, похожим на «Новичок», был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный. «Российское поведение выходит за рамки прежних норм», — резюмировал Уоллес, добавив, что при этом Лондон хотел бы наладить отношения с российским народом.