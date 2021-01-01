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Попросивший акции «Газпрома» мальчик получил в подарок от Кремля пряник

Фото: Россотрудничество
Фото: Россотрудничество

Мальчик Рустам из Киргизии, который ранее написал письмо президенту России Владимиру Путину, получил подарки от Кремля. Об этом сообщает пресс-служба Россотрудничества.

Мальчик получил тульский пряник, портрет Путина с автографом и термокружку, которая стоит на столе президента во время публичных мероприятий. 

Мальчик также получил подарок от руководителя Россотрудничества в Киргизии Виктора Нефедова. Он подарил Рустаму Большую универсальную школьную энциклопедию.

Путин прокатился на коньках с мальчиком из Челябинской области
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Как пишет «РИА Новости», в письме на имя президента мальчик попросил исполнить его мечту — стать акционером «Газпрома» или «Роснефти».

На прошлой неделе президент исполнил мечту мальчика Саши из Тульской области. Саша пожелал обнять настоящую панду. Ребенок вместе с родителями приехал в столицу и посетил московский зоопарк, где исполнилась его заветная мечта. У Саши с девяти месяцев диагностирован сахарный диабет первого типа.

Россотрудничество Киргизия
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