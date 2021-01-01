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Волонтеры сообщили об исполнении Путиным желания мальчика обнять панду

Александр Колясников
Александр Колясников (Фото: togetheragainstcovid / Telegram)

Президент России Владимир Путин исполнил мечту мальчика Саши из Тульской области: ребенок желал обнять настоящего панду. Об этом сообщает Telegram-канал волонтерского движения «Мы вместе».

Ребенок вместе с родителями приехал в столицу и посетил московский зоопарк, где исполнилась его заветная мечта. «Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые», — поделился своими впечатлениями дестилетний мальчик. Во время посещения зоопарка Саше и его родителям позвонил президент, уточнили в движении.

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У Саши с 9 месяцев диагностирован сахарный диабет 1-го типа.

Ранее Путин исполнил желание 97-летней Натальи Донсковой из Ставропольского края. Пенсионерка в рамках акции «Елка желаний» загадала, чтобы ей лично позвонил глава государства. Наталья Донскова оказалась медиком, участником боев под Сталинградом, на Курской дуге и дошла до Берлина.

Владимир Путин благотворительная акция
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