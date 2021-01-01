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Умер посол Белоруссии в США Олег Кравченко

Олег Кравченко
Олег Кравченко (Фото: mfa.gov.by)

В Белоруссии умер заместитель министра иностранных дел республики Олег Кравченко, говорится в сообщении МИД в социальной сети Facebook.

«Ушел из жизни выдающийся белорусский дипломат, кандидат юридических наук, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Иванович Кравченко», — сообщило ведомство в Facebook.

В МИД отметили, что Кравченко посвятил дипломатической службе более 25 лет и прошел путь от атташе до посла. В ведомстве назвали дипломата «признанным интеллектуалом» и «человеком глубокой мудрости». «Его отличали тонкое чувство юмора, внимание и поддержка по отношению к сотрудникам и подчиненным. Он был не только профессионалом высочайшего класса, но и добрым, отзывчивым человеком, семьянином, отцом троих детей», — отметили его коллеги.

Кравченко родился в 1971 году в Минске. В 1994 году он окончил юридический факультет Белорусского государственного университета, в 1998-м — аспирантуру Института философии и права Национальной академии наук.

Дипломат начинал с должности атташе в 1994 году. С 1999 по 2008 год занимал посты советника белорусского посольства в разных странах, в том числе в США. Был временным поверенным в делах республики в этой стране.

В 2014–2017 годах возглавлял отдел США и Канады управления Америки, управление Америки МИД. В январе 2017 года был назначен заместителем министра иностранных дел Белоруссии, в июле текущего года стал послом в Соединенных Штатах. Белоруссия назначила посла в Вашингтоне впервые за 12 лет.

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