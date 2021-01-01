«ГлавClub» назвал избыточными меры после концерта «Кровостока»

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Закрытие Роспотребнадзором концертной площадки «ГлавClub» после концерта группы «Кровосток» является избыточной мерой, которая не соответствует степени выявленных нарушений. Об этом РБК рассказали в PR-службе ночного клуба.

«Суд должен состояться не позднее семи дней от даты приостановки 22 декабря. Мы надеемся, что его решение позволит нам сразу продолжить работу», — сказали в «ГлавClub». Также в клубе добавили, что обжалуют действия Роспотребнадзора и добьются «справедливого решения в любых инстанциях».

Роспотребнадзор временно запретил деятельность московской концертной площадки «ГлавClub» после проверки ситуации на концерте группы «Кровосток», который состоялся 19 декабря. Как рассказали в ведомстве, администрация клуба не обеспечила контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима и рассадку зрителей в концертном зале с учетом требований социального дистанцирования.