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Общество ,  
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«ГлавClub» назвал избыточными меры после концерта «Кровостока»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Закрытие Роспотребнадзором концертной площадки «ГлавClub» после концерта группы «Кровосток» является избыточной мерой, которая не соответствует степени выявленных нарушений. Об этом РБК рассказали в PR-службе ночного клуба.

«Суд должен состояться не позднее семи дней от даты приостановки 22 декабря. Мы надеемся, что его решение позволит нам сразу продолжить работу», — сказали в «ГлавClub». Также в клубе добавили, что обжалуют действия Роспотребнадзора и добьются «справедливого решения в любых инстанциях».

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Роспотребнадзор временно запретил деятельность московской концертной площадки «ГлавClub» после проверки ситуации на концерте группы «Кровосток», который состоялся 19 декабря. Как рассказали в ведомстве, администрация клуба не обеспечила контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима и рассадку зрителей в концертном зале с учетом требований социального дистанцирования.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Роспотребнадзор возбудил административное производство, 22 декабря помещения клуба были опечатаны, а материалы дела направлены в Симоновский районный суд.

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