Эрдоган ответил на его характеристику Путиным

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Президента России Владимира Путина также можно назвать честным человеком, который держит свое слово. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с журналистами, трансляцию опубликовало агентство Anadolu.

«Познакомившись с господином Путиным, я узнал его именно в таком ключе. Он действительно честный человек», — ответил Эрдоган на просьбу прокомментировать слова российского лидера в отношении него.

На своей пресс-конференции Путин назвал Эрдогана «мужчиной» и добавил, что турецкий лидер «не виляет хвостом». При этом Путин отметил, что у глав государств разные взгляды на «отдельные вопросы». Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что в диалоге лидеров по ситуации в Нагорном Карабахе есть нюансы, однако президент России ценит конструктивный подход турецкого коллеги.

Ранее Путин похвалил позицию Эрдогана по вопросу о газопроводе «Турецкий поток». «Мы с Турцией договорились построить «Турецкий поток» благодаря политической воле президента Эрдогана, благодаря тому, что он проявил самые лучшие качества мужского характера», — сказал Путин.