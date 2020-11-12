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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Кремль сообщил о нюансах в диалоге Путина и Эрдогана по Карабаху

Владимир Путин и&nbsp;Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Максим Шипенков / Reuters)

Диалог президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не обходится без нюансов, однако разногласия урегулируются в ходе диалога с турецкими партнерами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Они продолжают весьма тесный и субстантивный диалог. Но, конечно же, не обходится и без определенных нюансов в подходах», — сказал Песков. По его словам, Путин ценит конструктивный подход его турецкого коллеги.

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По словам Пескова, Россия, как и США, Франция, а также другие европейские страны придерживаются подхода о безальтернативности урегулирования конфликта политико-дипломатическими методами. Однако Турция придерживается иной точки зрения, пояснил Песков. «Тем не менее, в решении различных региональных задач взаимодействие России и Турции показало свою эффективность», — сказал представитель президента.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин объявили о подписании соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Договоренности вступили в силу в ночь 10 ноября. Согласно документу, стороны должны прекратить военные действия в регионе, остановится на занимаемых ими позициях, однако Ереван должен отдать Баку несколько районов Карабаха.

Также в соответствии с договоренностями, в зоне конфликта должно быть развернуто около 2 тыс. российских миротворцев. Они разместятся там как минимум на пять лет, в дальнейшем соглашение может продлеваться.

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После подписания договоренностей Эрдоган пообщался с Путиным по телефону. Он назвал достигнутые соглашения «правильным шагом на пути к окончательному решению нагорнокарабахской проблемы». 

Дмитрий Песков Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Нагорный Карабах
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