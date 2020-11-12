Кремль сообщил о нюансах в диалоге Путина и Эрдогана по Карабаху

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Максим Шипенков / Reuters)

Диалог президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не обходится без нюансов, однако разногласия урегулируются в ходе диалога с турецкими партнерами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Они продолжают весьма тесный и субстантивный диалог. Но, конечно же, не обходится и без определенных нюансов в подходах», — сказал Песков. По его словам, Путин ценит конструктивный подход его турецкого коллеги.

По словам Пескова, Россия, как и США, Франция, а также другие европейские страны придерживаются подхода о безальтернативности урегулирования конфликта политико-дипломатическими методами. Однако Турция придерживается иной точки зрения, пояснил Песков. «Тем не менее, в решении различных региональных задач взаимодействие России и Турции показало свою эффективность», — сказал представитель президента.