Внуково заявило об отсутствии пострадавших при ЧП с самолетом из Якутии
В результате жесткой посадки самолета авиакомпании «Якутия» в московском аэропорту Внуково никто не пострадал. Об этом РБК рассказали в пресс-службе аэропорта.
«Пострадавших нет. Пассажиры самостоятельно покинули борт воздушного судна», — говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, помощь спасательных служб не потребовалась, в настоящее время идет выгрузка багажа. Специальная комиссия установит причину произошедшего.
«Коэффициент сцепления соответствует необходимым требованиям», — отметили в аэропорту. После выгрузки багажа воздушное судно будет отбуксировано на рулежную дорожку и далее на назначенное место стоянки.