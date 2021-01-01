Внуково заявило об отсутствии пострадавших при ЧП с самолетом из Якутии

Международный аэропорт Внуково (Фото: Татьяна Белякова / ТАСС)

В результате жесткой посадки самолета авиакомпании «Якутия» в московском аэропорту Внуково никто не пострадал. Об этом РБК рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Пострадавших нет. Пассажиры самостоятельно покинули борт воздушного судна», — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, помощь спасательных служб не потребовалась, в настоящее время идет выгрузка багажа. Специальная комиссия установит причину произошедшего.

«Коэффициент сцепления соответствует необходимым требованиям», — отметили в аэропорту. После выгрузки багажа воздушное судно будет отбуксировано на рулежную дорожку и далее на назначенное место стоянки.