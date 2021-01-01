В Подмосковье зафиксировали рекордное число новых заболевших COVID-19

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В Московской области обнаружили 1576 новых заболевших коронавирусом, это рекордный с начала пандемии суточный прирост зараженных в регионе. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Ранее самое большое число новых случаев, выявленных за сутки, фиксировалось 23 декабря — 1540. За весь период в регионе обнаружили более 145,8 тыс. зараженных коронавирусом, болеют в настоящий момент 39 тыс. человек.

В столице за последние сутки выявили 7 315 случаев COVID-19, число заболевших за весь период возросло до 772 тыс.

С 14 декабря в Подмосковье открылась электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции. 21 декабря губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что прививку вакциной «Спутник V» сделали почти 10 тыс. жителей области.