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Общество ,  
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Житель Твери выиграл в лотерею почти 335 млн руб.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Житель Твери выиграл почти 335 млн руб. в лотерею «Спортлото «4 из 20». Об этом сообщается на сайте «Столото».

«Он купил билет в отделении Почты России за 200 руб. и выиграл суперприз «Спортлото «4 из 20» — 334 883 756 руб.», — говорится в сообщении.

По правилам лотереи, чтобы стать обладателем суперприза, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в первом и во втором поле билета.

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Как передает «РИА Новости» со ссылкой на «Столото», за выигрышем победитель лотереи пока не обратился.

В середине декабря житель Франции выиграл в международной лотерее EuroMillions рекордный джекпот — €200 млн. Как подсчитала Le Parisien, на полученные деньги победитель сможет купить себе два самолета Airbus A320, более 4 тыс. золотых слитков, 2430 ночей в самом дорогом гостиничном номере в мире (в Palms Casino Resort в Лас-Вегасе) или 12 гиперкаров Bugatti La Voiture Noire.

Тверь «Столото» лотерея деньги выигрыш
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