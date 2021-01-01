Житель Твери выиграл в лотерею почти 335 млн руб.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Житель Твери выиграл почти 335 млн руб. в лотерею «Спортлото «4 из 20». Об этом сообщается на сайте «Столото».

«Он купил билет в отделении Почты России за 200 руб. и выиграл суперприз «Спортлото «4 из 20» — 334 883 756 руб.», — говорится в сообщении.

По правилам лотереи, чтобы стать обладателем суперприза, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в первом и во втором поле билета.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на «Столото», за выигрышем победитель лотереи пока не обратился.