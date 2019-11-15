Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 64,21 (+0,01) Quote, 14 ноя, 12:27
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 70,68 (0) Quote, 14 ноя, 12:27
На батискафе к «Титанику»: как работает туркомпания в сегменте люкс Pro, 09:52 Битва дизайнеров: делаем ремонт в квартире успешного холостяка РБК Стиль и Экспострой на Нахимовском, 09:49 Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России Общество, 09:40 CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине Политика, 09:36 Пропавшую в Крыму девочку нашли мертвой Общество, 09:28 Стали известны десять участников Евро-2020 Спорт, 09:25 Испытать русский дзен: 4 места для ритрита РБК и Mercedes-Benz, 09:18 CNN назвал имя стрелка в школе Калифорнии Общество, 09:10 «Яндекс», «Магнит», «Интер РАО»: за какими котировками следить сегодня Quote, 09:03 Московское метро заказало спецодежду у дизайнера олимпийской сборной Общество, 09:00 Пара идей: как меняются сервисы для знакомств — дайджест иностранных СМИ Pro, 08:59 Появилось видео захода российских военных на оставленную США базу в Сирии Политика, 08:54 Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 08:49 ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест» Финансы, 08:44
Общество ,  
0 
Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Самыми подделываемыми документами в России стали доверенности, в частности доверенности на совершение действий с недвижимостью. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Как сообщили в ФНП, поддельные доверенности составляют от 55 до 65% от общего числа подделок, которые выявляют нотариусы.

Также большой процент от объема подделок документов составляют переводы с засвидетельствованной нотариусом подписью переводчика (15–20%), в том числе переводы документов об образовании.

Российские нотариусы также сообщают о том, что еще 10–15% подделок — это завещания и договоры купли-продажи.

Общество
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

По словам главы комиссии ФНП по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Натальи Дрожжиной, проверять документы стало проще благодаря созданию электронного нотариата. Так, все действия нотариусов стали регистрироваться в Единой информационной системе.

В то же время, согласно документам МВД России, с которыми ознакомился телеканал, в стране снижается число преступлений, связанных с подделкой документов (почти на 17,5% ниже, чем в прошлом году).

Теги: нотариусы, подделка документов, Россия
Материалы по теме
Купюры особого внимания: какие банкноты чаще всего подделывают
Общество
В России стали в два раза реже подделывать тысячные купюры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter