Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Самыми подделываемыми документами в России стали доверенности, в частности доверенности на совершение действий с недвижимостью. Об этом RT рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Как сообщили в ФНП, поддельные доверенности составляют от 55 до 65% от общего числа подделок, которые выявляют нотариусы.

Также большой процент от объема подделок документов составляют переводы с засвидетельствованной нотариусом подписью переводчика (15–20%), в том числе переводы документов об образовании.

Российские нотариусы также сообщают о том, что еще 10–15% подделок — это завещания и договоры купли-продажи.