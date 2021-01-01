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Минобороны предложило повысить пособие по уходу за ребенком для военных

По инициативе Министерства обороны России Министерство труда и социальной защиты организовало работу по подготовке проекта федерального закона о повышении максимально размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказала заместитель главы военного ведомства Татьяна Шевцова.

«Размер указанной выплаты для женщин-военнослужащих с нынешних 13 504 рублей возрастет до 27 984,66 рубля», — уточнила она.

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Фото:Алексей Бычков / Global Look Press

Шевцова подчеркнула, что данная мера будет касаться всех женщин, которые служат в силовых структурах. Таким образом, на повышенное пособие смогут претендовать сотрудницы МЧС, МВД и других силовых ведомств.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 2022 года правительство введет новый общенациональный порядок выплат пособий по материнству. Средства будут поступать напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Это нововведение должно сократить объем бумажной работы и ускорить перечисление средств.

Минобороны Татьяна Шевцова пособие
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