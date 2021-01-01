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Итоги 2020 ,  
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Путин заявил о недостатках в работе правительства во время пандемии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Правительство России допустило некоторые ошибки во время борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, однако в целом выдержало сложный 2020 год достойно. Об этом заявил на встрече с членами правительства президент России Владимир Путин, передает телеканал «Россия 24».

«Конечно, недостатки были. О них мы говорили не раз. Уверен, все необходимые выводы уже сделаны», — заявил российский лидер.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

По его словам, пандемия стала неординарной ситуацией, которая показала, «кто чего стоит». При этом, по словам главы государства, кабмин прошел этот год «в целом достойно». «Не было никакой растерянности, никто руки не опустил», — указал Путин.

Накануне Путин признал, что коронавирус негативно повлиял на планы по развитию страны. Он отметил, что пока их отложили, однако это не означает, что задача «добиться прорывных изменений во всех сферах жизни» снята. Россия, по словам главы государства, «не может позволить себе остановиться».

Число заболевших COVID-19 в стране выросло почти до 3 млн человек. За последние 24 часа выявили 29 935 зараженных, это новый суточный рекорд.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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