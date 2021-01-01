В Австрии начался третий локдаун из-за коронавируса

На рождественские праздники для верующих были разработаны специальные правила проведения служб. После праздников и до 17 января общественные службы также попали под запрет. Для тех, кто празднует православное Рождество с 6 на 7 января, будет сделано исключение и проведены торжественные службы.

«Возвращение к нормальности» Австрия планирует осуществить в три этапа. Первый — ограничения и объявление в стране третьего локдауна. Локдаун объявлен до 24 января, но 17–18 января будет проведено массовое бесплатное тестирование на заболевание короновирусом. В первую очередь его предложат сделать людям, кто часто контактирует с другими людьми, например учителя, врачи, работники автобусов.

Для тех, кто сдал тест, с 18 января вводятся послабления, например, можно будет посетить музей, ресторан. Федеральный канцлер Австрии отметил, что только постоянное тестирование людей — раз в неделю или два раза в неделю — станет поводом для открытия ресторанов, проведения праздников и культурных мероприятий. Снятие ограничений для тех, кто отказался проходить тестирование, начнется с 24 января. Последний этап — вакцинация, которая начнется 27 декабря.

Согласно данным австрийского Минздрава, с начала распространения коронавируса инфекцию выявили у 347,2 тыс. жителей. Из них 318 тыс. вылечились, 5,7 тыс. умерли.