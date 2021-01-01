В Австрии начался третий локдаун из-за коронавируса
В Австрии введены ограничения на выход из дома, закрыты организации сферы услуг, под запретом оказались новогодние вечеринки. Объявляя новые меры, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что ограничения вводятся, чтобы снизить количество заражений до начала массовой вакцинации.
Локдаун станет первым звеном комплекса мер «возвращения к нормальности», которое намечено на лето. Курц подчеркнул, что сейчас ситуация в Австрии легче, чем в других европейских странах, число заражений снизилось, но все еще остается «на высоком уровне». В целом прогноз из-за погодных условий — низкое температуры и недостатка солнечного света — неблагоприятный, ситуация может ухудшиться в любой момент.
С 26 декабря по 18 января действуют следующие ограничения:
- в течение всего дня запрещено покидать дом, выйти можно только по работе, за продуктами, для индивидуальных занятий спортом или для оказания помощи другому человеку;
- закрыты организации сферы услуг, рестораны и отели;
- закрыты торговые точки, работают только магазины для повседневных нужд, включая продуктовые магазины, аптеки, почтовые отделения. Остальные магазины могут работать навынос с 6:00 до 19:00;
- закрыты учреждения культуры, например музеи;
- запрещены новогодние вечеринки и 31 декабря отменены публичные фейерверки;
- занятия спортом в помещении под запретом;
- занятия в школах ведутся дистанционно, для старшеклассников организованы короткие очные встречи, например, они приходят в школу для сдачи экзамена.