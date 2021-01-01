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В Австрии начался третий локдаун из-за коронавируса

Фото: Ronald Zak / AP
Фото: Ronald Zak / AP

В Австрии введены ограничения на выход из дома, закрыты организации сферы услуг, под запретом оказались новогодние вечеринки. Объявляя новые меры, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что ограничения вводятся, чтобы снизить количество заражений до начала массовой вакцинации.

Локдаун станет первым звеном комплекса мер «возвращения к нормальности», которое намечено на лето. Курц подчеркнул, что сейчас ситуация в Австрии легче, чем в других европейских странах, число заражений снизилось, но все еще остается «на высоком уровне». В целом прогноз из-за погодных условий — низкое температуры и недостатка солнечного света — неблагоприятный, ситуация может ухудшиться в любой момент.

С 26 декабря по 18 января действуют следующие ограничения:

  • в течение всего дня запрещено покидать дом, выйти можно только по работе, за продуктами, для индивидуальных занятий спортом или для оказания помощи другому человеку;
  • закрыты организации сферы услуг, рестораны и отели;
  • закрыты торговые точки, работают только магазины для повседневных нужд, включая продуктовые магазины, аптеки, почтовые отделения. Остальные магазины могут работать навынос с 6:00 до 19:00;
  • закрыты учреждения культуры, например музеи;
  • запрещены новогодние вечеринки и 31 декабря отменены публичные фейерверки;
  • занятия спортом в помещении под запретом;
  • занятия в школах ведутся дистанционно, для старшеклассников организованы короткие очные встречи, например, они приходят в школу для сдачи экзамена.

В Австрии объявили третий локдаун с 26 декабря
Общество
Себастьян Курц

На рождественские праздники для верующих были разработаны специальные правила проведения служб. После праздников и до 17 января общественные службы также попали под запрет. Для тех, кто празднует православное Рождество с 6 на 7 января, будет сделано исключение и проведены торжественные службы.

«Возвращение к нормальности» Австрия планирует осуществить в три этапа. Первый — ограничения и объявление в стране третьего локдауна. Локдаун объявлен до 24 января, но 17–18 января будет проведено массовое бесплатное тестирование на заболевание короновирусом. В первую очередь его предложат сделать людям, кто часто контактирует с другими людьми, например учителя, врачи, работники автобусов.

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Для тех, кто сдал тест, с 18 января вводятся послабления, например, можно будет посетить музей, ресторан. Федеральный канцлер Австрии отметил, что только постоянное тестирование людей — раз в неделю или два раза в неделю — станет поводом для открытия ресторанов, проведения праздников и культурных мероприятий. Снятие ограничений для тех, кто отказался проходить тестирование, начнется с 24 января. Последний этап — вакцинация, которая начнется 27 декабря.

Согласно данным австрийского Минздрава, с начала распространения коронавируса инфекцию выявили у 347,2 тыс. жителей. Из них 318 тыс. вылечились, 5,7 тыс. умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Австрия Локдаун ограничения коронавирус
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