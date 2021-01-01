Путин вернул Волгоградскую область к московскому времени

Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин подписал закон о включении Волгоградской области в московскую часовую зону (UTC+3). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что перевод времени произойдет 27 декабря 2020 года в 02:00. Таким образом, Волгоградская область будет исключена из третьей часовой зоны (московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесена ко второй часовой зоне (московское время, UTC+3).

Путин сменил часовой пояс Волгоградской области 11 декабря 2018 года. Тогда регион исключили из второй часовой зоны, которая относится к московскому времени. До этого, в марте, в регионе прошел референдум об изменении часового пояса: 58,82% участников голосования поддержали изменения, против выступили 40,17%.

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