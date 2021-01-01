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Политика ,  
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В Сенате США заинтересовались обвинениями Дерипаски в нарушении санкций

Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Член комитета сената США по банковской деятельности Шеррод Браун попросил от министерства финансов США разъяснений по поводу обвинений против российского миллиардера Олега Дерипаски, сообщает Bloomberg.

Речь идет о публикациях, в которых утверждалось, что Дерипаска продолжает управлять компанией UC Rusal вопреки соглашениям с властями США о выводе ее из-под санкций.

«Сенатор Браун очень обеспокоен обвинениями», — заявила его пресс-секретарь. «Мы попросили министерство финансов проинформировать нас <...> нарушают ли какие-либо из этих действий соглашение об исключении из санкционного списка в 2018 году, и если да, то какие наказания могут быть применены», — уточнила она.

Bloomberg узнал о сигнале из ЕС в США о влиянии Дерипаски на UC Rusal
Бизнес
Олег Дерипаска

Поводом для обращения стала публикация Bloomberg. 17 декабря агентство со ссылкой на источники сообщило, что власти Евросоюза сообщили правительству США, что Дерипаска нарушает соглашения о выводе Rusal из-под санкций и продолжает влиять на управление компанией. В Брюсселе посчитали, что бизнесмен сохранил «повседневное влияние» на En+ и Rusal, «используя ресурсы и сотрудников компании для поддержки своих личных деловых интересов и повестки Кремля по всему миру».

Компания En+ сразу же после публикации опровергла эту информацию. «En+ решительно опровергает содержащиеся в статье [Bloomberg] утверждения, не имеющие под собой фактической основы. Эти утверждения ложны. Делом занимаются наши юристы», — отметили тогда в компании.

Компания UC Rusal также выразила категорическое несогласие с публикацией. «Мы считаем изложенные домыслы ложными и не соответствующими действительности», — заявили в компании.

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Олег Дерипаска и UC Rusal, En+, «Евросибэнерго», попали в санкционный список США в апреле 2018 года. К декабрю 2018 года En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» удалось договориться с властями США о снятии санкций. Главным условием было снижение доли Дерипаски в En+, в результате она упала с почти 70 до менее чем 45%.

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