В Сенате США заинтересовались обвинениями Дерипаски в нарушении санкций

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Член комитета сената США по банковской деятельности Шеррод Браун попросил от министерства финансов США разъяснений по поводу обвинений против российского миллиардера Олега Дерипаски, сообщает Bloomberg.

Речь идет о публикациях, в которых утверждалось, что Дерипаска продолжает управлять компанией UC Rusal вопреки соглашениям с властями США о выводе ее из-под санкций.

«Сенатор Браун очень обеспокоен обвинениями», — заявила его пресс-секретарь. «Мы попросили министерство финансов проинформировать нас <...> нарушают ли какие-либо из этих действий соглашение об исключении из санкционного списка в 2018 году, и если да, то какие наказания могут быть применены», — уточнила она.

Поводом для обращения стала публикация Bloomberg. 17 декабря агентство со ссылкой на источники сообщило, что власти Евросоюза сообщили правительству США, что Дерипаска нарушает соглашения о выводе Rusal из-под санкций и продолжает влиять на управление компанией. В Брюсселе посчитали, что бизнесмен сохранил «повседневное влияние» на En+ и Rusal, «используя ресурсы и сотрудников компании для поддержки своих личных деловых интересов и повестки Кремля по всему миру».